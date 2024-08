Lavuole Teundell'Atalanta. È lui il primo obiettivo di mercato della Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo. La strada però per arrivare al centrocampista olandese classe 1998 non è semplice, l'Atalanta infatti ha alzato un muro attorno al giocatore. Stando a quanto riferisce La Stampa però qualora non si dovesse riuscire a chiudere la trattativa per Koop il piano B al momento non ci sarebbe. Qualora saltasse, a quel punto i bianconeri potrebbero puntare su un profilo in prestito, reinvestendo poi il maxi-tesoretto per un esterno offensivo.