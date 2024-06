Sancho Manchester United, la situazione

Sancho Juve, le ultime

L'evoluzione parte dall'identità, dal modo in cui la nuova Juventus giocherà, e cerca concretezza attraverso il mercato che possa portare a Torino gli interpreti giusti. Nella squadra guidata da, sulle ali ci sarà bisogno di chi sa saltare l'uomo, dare fantasia, creare la superiorità numerica. Tra i nomi nella lista dei desideri, resiste quello di Jadon Sancho La conferma di Erik ten Hag alla guida del Manchester United è un messaggio chiaro per il futuro di Sancho: per lui non c'è spazio tra i Red Devils. La necessità, quindi, è quella di trovare una squadra che gli dia fiducia e minutaggio, come accaduto a Dortmund nella seconda parte di stagione.Come racconta questa mattina La Stampa, la Juventus non solo osserva da vicino i movimenti di Sancho – già cercato a gennaio -, ma ha tutta l'intenzione di provare ad affondare il colpo. Trattativa complicata e bisognerà prima vendere e poi trovare l'incastro giusto: ma il club bianconero intende farsi trovare pronto.