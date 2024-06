Il punto di rottura tra laed il centrocampista americano Westonpare insanabile. Complice la mancata riuscita dell'affare che lo includeva nella trattativa con l'Aston Villa per Douglas Luiz. Salvo poi la rimozione del centrocampista americano e l'inserimento di Enzo Barrenechea per la fumata bianca. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa il centrocampista McKennie è ormai in uscita dalla Juventus, alla ricerca di una sistemazione ideale per lui. Secondo il quotidiano torinese il Napoli potrebbe manifestare interesse per il centrocampista americano complici i rapporti con Giovanni Manna e anche Antonio Conte che già lo corteggiava dallo Shalke.