Juventus-Douglas Luiz: quando e dove farà le visite mediche?

Douglas Luiz è ormai ad un passo dalla Juventus. L’accordo economico con la Juve è stato delineato in ogni aspetto, il brasiliano, scrive La Stampa, inizialmente prenderà circa 5 milioni netti bonus inclusi, sarà lui il “volante” nello scacchiere di Thiago Motta.Resta l’attesa per le visite mediche che svolgerà al momento opportuno, con ogni probabilità negli Stati Uniti dal ritiro del suo Brasile dove si trova per disputare la Copa America. Oltre, si legge, alla definizione di quegli aspetti collaterali all’intesa tra Juve e Aston Villa che solo per semplicità si può riassumere in “Iling e McKennie più 15-20 milioni per Douglas Luiz”.