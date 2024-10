Da anni lapunta molto sui giovani e sui giocatori che arrivano dal vivaio. La Next Gen in questo senso dà chiaramente una grande mano. Guardando all'inizio di stagione, i bianconeri guidano la classifica per quanto riguarda i calciatori fatti in casa impiegati già nella formazione titolare.E, come riferisce La Stampa, rispetto alla maggior parte delle altre società, tutti i calciatori in questione hanno effettivamente vissuto almeno una stagione intera all’interno del proprio vivaio: si tratta di Savona (fin dai Pulcini in bianconero), Mbangula, Rouhi, della stella e numero 10 Yildiz oltre che del fratello maggiore Fagioli. guardando al vertice della classifica, da anni nell’Inter la rappresentanza del vivaio è limitata al solo Dimarco,