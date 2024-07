Jean-Clairdelè stato individuato dalla Juventus e da Cristiano Giuntoli come rinforzo ideale per la difesa bianconera dopo il muro innalzato dal Bologna per Riccardo Calafiori che era il primo obiettivo di mercato per il reparto arretrato. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa non sarà affare semplice quello per convincere il Nizza che non vorrebbe privarsi del proprio difensore di talento. La Vecchia Signora proverà a convincerli con un prestito. L'ipotesi migliore sarebbe un prestito con diritto di riscatto, ma si potrebbe anche valutare un obbligo a certe condizioni. Tutto aperto ma la Juventus vuole Todibo.