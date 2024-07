Giacomoè un giocatore particolarmente gradito ed apprezzato da Thiago Motta, per questo nelle ultime settimane si è accostato il suo nome alla Juventus. Nonostante sia di proprietà del Napoli, si era anche vociferato di un possibile scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa in realtà la volontà del Napoli sarebbe quella di non cedere Giacomo Raspadori. A maggior ragione non vorrebbero cederlo alla Juventus che è ritenuta una diretta rivale degli azzurri di Napoli.