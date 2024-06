Juventus, Khephren Thuram: le cifre

La nuovasta nascendo. La proprietà della dirigenza bianconera stando a quanto riferisce oggi La Stampa sembra essere quella di rinforzare il centrocampo prima di ogni altro reparto. La priorità assoluta è quella di rinnovare il contratto di Adrien, a cui è stato offerto un rinnovo e la fascia da capitano, con la Juventus che potrebbe usufruire ancora del Decreto Crescita. Il grande ritorno sarà quello di Nicolò Fagioli ma serve anche qualche rinforzo dal mercato.Il nome più caldo è quello di Khephrendel Nizza. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 per questo potrebbe lasciare il club francese per circa 15 milioni, cifra decisamente abbordabile per le casse bianconere. Il figlio d'arte piace da diverso tempo, potrebbe essere la volta buona.