Juventus, l'offerta per Thuram

La Juventus avanza nella trattativa per Khephren Thuram. C’è ancora distanza, ma fa parte del gioco del mercato, quando manca un solo anno alla scadenza del contratto di Thuram con il Nizza (senza la volontà di rinnovare all’orizzonte) è di 25 milioni circa la richiesta del club francese.La Juve intanto ha messo sul piatto una proposta da circa 18 milioni bonus inclusi, con l’obiettivo di arrivare a una felice conclusione dei negoziati in tempi brevi, magari avviando una trattativa parallela per uno dei tanti giocatori in uscita dal club bianconero, scrive La Stampa.