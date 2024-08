Lacerca un esterno offensivo, dopo la separazione da Matias Soulè e quella sempre più probabile da Federico Chiesa. Sono molteplici i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, tra questi c'è quello di Wendersondel Porto. Tuttavia, come riferisce oggi La Stampa la cifra fissata dal club per cedere il giocatore è di 40 milioni di euro, fuori dalla portata bianconera quindi. La Juventus e il direttore Cristiano Giuntoli vorrebbero chiudere l'affare con la formula del prestito ma al momento il Porto non sembra aprire. Accetterebbe il prestito invece per un altro obiettivo della Juventus, si tratterebbe di Francisco