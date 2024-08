Lasfumata la pista che portava a Jean Claire Todibo ora è alla ricerca di un rinforzo per la difesa da regalare al tecnico bianconero Thiago Motta. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa in realtà potrebbe cambiare il futuro di Tiago. Il difensore portoghese sembrava in uscita dalla Juventus, in prestito o a titolo definitivo in base alle offerte recapitate dalle parti della Continassa. In realtà ora, se la Vecchia Signora non trovasse rinforzi in difesa ideali al tecnico Thiago Motta, potrebbe decidere di tenere il portoghese in rosa offrendogli cosi la possibilità di giocare e crescere a Torino. Al momento è solo un'ipotesi.