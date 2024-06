Federicopotrebbe lasciare la Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinovo di contratto ancora non decollano. Il giocatore comunque ha parecchie estimatrici, come riferisce oggi La Stampa infatti tra martedì e mercoledì della prossima settimana si terrà un incontro tra Fali Ramadani, agente del giocatore, e lache vorrebbe capire se fosse possibile portare l'esterno azzurro nella capitale. La Juventus chiede circa 40 milioni di euro per cedere l'esterno e non vorrebbe privarsene a zero tra un anno a scadenza di contratto.