Huijsen, le ultime sul Psg

Il futuro di Dean Huijsen può essere lontano dalla Juventus. Il difensore classe 2005 è tra i possibili sacrifici sul mercato per ottenere risorse importanti da reinvestire. E sul talento nato in Olanda c'è soprattutto l'interesse del Psg.Il club parigino si è mosso da tempo su Huijsen e adesso, riferisce La Stampa sente di avere in pugno il difensore olandese che ha scelto la Spagna e prepara una prima proposta ufficiale per il club bianconero: 20 milioni più bonus sarebbero un punto di partenza gradito. La Juve infatti valuta Huijsen circa 25/30 milioni di euro.