Juventus, Federico Chiesa in uscita: le pretendenti



Juventus, perchè Federico Chiesa è in uscita?

Il contratto di Federicoè in scadenza nel, le trattative per il suo prolungamento sono sempre più complesse. A questo si aggiungono i dubbi di Thiago Motta, che non ritiene il classe 1997 profilo ideale per il suo modulo e stile di gioco. Ecco perchè Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus già nel corso della sessione estiva di calciomercato, come riferisce oggi La Stampa.Il suo agentesta attivando in Italia alla ricerca di una soluzione per il suo assistito. Le pretendenti non mancano: lasi è già mossa essendo un profilo che tanto piace a Daniele De Rossi. Ilè pronto a provare l'affondo su chiara richiesta presentata dal nuovo allenatore Antonio Conte che già lo voleva ai tempi dell'Inter. Ramadani incontrerà tra martedì e mercoledì la Roma. L'obiettivo è capire quanto la società giallorossa vuole investire sul giocatore che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti più bonus e la Juventus parte da 40 milioni come valutazione. Spera di avviare una vera e propria asta, Chiesa infatti piace anche inLeague, Newcastle e Aston Villa. Inc'è il Bayern Monaco.Le trattative per il suo rinnovo, anche se si tratta di un rinnovo ponte, sono in stallo già da qualche mese. A questo si aggiungono le perplessità di Thiago Motta e la necessità della Juventus di fare cassa. Federico potrebbe essere il grande sacrificato.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.