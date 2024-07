Laha messo sul mercato. Il centrocampista brasiliani non rientra nei piani del club bianconero nonostante la buona parentesi con la maglia dellain prestito. Il giocatore però non era stato riscattato dal club toscano e ha fatto ritorno a Torino. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, soloavrebbe mostrato interesse per l'ex. Tuttavia gli inglesi non hanno avanzato delle proposte per il giocatore alla. Nell'ultima stagione il giocatore ha collezionato 47 presenze tra campionato e coppe e segnato due reti.