Secondo quanto affermato dae quanto osservato nella prima amichevole stagionale, Timothynella prossima stagione sarà impiegato come ala offensiva, non come terzino. Questa decisione riflette il desiderio di sfruttare al meglio le sue qualità offensive, velocità e capacità di dribbling. Durante la prima amichevole, Weah ha mostrato grande potenziale in questa "nuova" posizione, creando diverse opportunità per la squadra. Motta ritiene che Weah possa offrire un contributo significativo in attacco, rendendolo una pedina fondamentale per la prossima stagione. Questa scelta strategica potrebbe rivelarsi vincente per la squadra, aumentando le opzioni offensive.