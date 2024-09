Le parole di Jonasa Fotbollskanalen:THIAGO MOTTA – “È incredibilmente bravo. La sua filosofia di allenatore di calcio è molto chiara. Vuole giocatori che lottano, fanno la guerra e giocano per la loro squadra. Penso di trovarmi bene in questa situazione”.COME SI CONVINCE THIAGO MOTTA – “Devi dimostrare di essere in sintonia con la sua filosofia calcistica e con le richieste di Motta, e lui pensa che io sia in sintonia con lui. Era l'allenatore giusto per il giocatore giusto, quindi forse è stata un po' di fortuna”.