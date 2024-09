Le parole di Robertosu, in conferenza stampa:SCELTA - "Come l'ho convinto a firmare? Gli ho detto la verità. Non stiamo giocando la Champions League, ma stiamo lavorando seriamente dall'inizio della stagione. Il mio obiettivo è riportare il Marsiglia al suo livello. Sono obbligato a farlo, i tifosi dicono che l'OM è il club più importante di Francia".BENATIA - "A lui va tutto il merito. Ha fatto tutto da solo, trovando la formula. Longoria e McCourt erano felicissimi".CONDIZIONE - "Ha bisogno di 2 o 3 settimane per tornare in forma. Non vogliamo mettergli troppa fretta e rischiare di perderlo. Avevamo già una squadra forte, ma con lui il gruppo ha un potenziale ancora maggiore. Dunque, facendo qualche calcolo, potrebbe giocare il 4 ottobre contro l'Angers oppure attendere fino alla trasferta di Montpellier".