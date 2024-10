Le parole di Beppea Sky Sport:PENSIERO ALLA JUVE? - "No, nessuno. Il Derby d'Italia ha un coinvolgimento particolare, ma non credo sia determinante per la vittoria del campionato. Stasera avremo delle insidie contro una squadra imprevedibile, di valore. Serve l'atteggiamento mentale per affrontare nel modo giusto questo tipo di squadre".CAMBI DI FORMAZIONE - "Nascono dal tour de force di partita. La rosa ha un organico numeroso e dai valori importanti, decide l'allenatore chi far giocare, abbiamo qualche defezione ed è giusto applicare il turnover".