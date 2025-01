La risposta della Juventus su Disasi

2024 Getty Images

Nei giorni scorsi, il Chelsea ha proposto allail difensore Axel, cercando di trovare una soluzione per il giocatore in vista della finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, il profilo del francese non sembra rientrare nei piani della dirigenza bianconera, che ha obiettivi diversi per rinforzare la rosa. Nonostante la qualità del giocatore, la Juventus è concentrata su altre priorità di mercato che ritiene più adatte al proprio progetto tecnico. Al momento, dunque, non ci sono margini per una trattativa tra i due club, e Disasi potrebbe valutare altre destinazioni per il suo futuro. Lo riporta Relevo.