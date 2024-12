"A posteriori, vale la pena fare una riflessione sull'opportunità da parte delladi investire 20 milioni per un nuovo portiere,(ingaggio da 2 milioni netti - 3,7 lordi), quando si disponeva già di un elemento come, un giocatore dello stesso livello rispetto all'ex Monza, come dimostra il fatto che Perin ha disputato le ultime due partite consecutive da titolare". Lo scrivono i colleghi di Calciomercato.com, che poi proseguono: "Guardando alla penuria delle scelte a disposizione di Thiago Motta per il ruolo di centravanti (a Lecce, ad esempio, l'allenatore ha dovuto persino fare ricorso al baby Diego Pugno), viene da chiedersi se quei 20 milioni non convenisse investirli per un centravanti che potesse fare da alternativa a, sapendo della fragilità storica di Milik. E magari affiancando a Perin un 'secondo' low cost".