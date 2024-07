Lanon aspetta più Adrien. L'accelerazione nelle trattative con il Nizza per Khephren Thuram è stata una diretta conseguenza del rifiuto di Rabiot all'offerta di rinnovo da 7 milioni di euro più 1 milione di bonus a stagione. Le richieste di sua madre e agente, Veronique Rabiot, sono attualmente più alte, intorno ai 9 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, non volendo più aspettare, ha deciso di puntare su Thuram per rinforzare il centrocampo. Con questa mossa, il club spera di garantire qualità e dinamismo alla squadra per la prossima stagione. Lo riporta calciomercato.com.