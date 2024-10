La partitaè stata rinviata per decisione del sindaco di Bologna, Lepore, generando molte polemiche. Il Milan preferiva giocare, poiché il rinvio costringerà Theo Hernandez e Reijnders a scontare le rispettive squalifiche contro il Napoli capolista. Il Bologna, invece, era contrario a giocare senza tifosi, penalizzati dalla situazione, e la raccolta fondi per gli alluvionati sarà rimandata a febbraio. La Lega ha infine votato per il rinvio, influenzata anche da dinamiche politiche, con figure come Claudio Lotito, storico alleato di De Laurentiis, che hanno sostenuto la decisione di posticipare l’incontro. Lo sottolinea lA Repubblica.