ha svelato il momento in cui ha saputo che la squalifica per doping sarebbe stata ridotta da quattro anni a 18 mesi: "Mia moglie corre di sopra con il mio telefono urlando “è l’avvocato, è l’avvocato”. Ho detto che lo avrei semplicemente richiamato ma lei ha detto che dovevo rispondere alla chiamata. "Così sono andato di sotto per parlargli al telefono con la tuta addosso!" Mi ha raccontato la notizia e io sono rimasto in silenzio. “Tutti saltavano, erano così felici ma io ero sotto shock. Ben presto quella felicità si trasformò in determinazione." Con questa riduzione, il giocatore di proprietà della Juventus potrà tornare a giocare a marzo.