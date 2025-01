Thiago Motta in Torino-Juventus

E' il riflesso del momento. Lo specchio di tutto quello che è la. La forza persino di dominare, ma non di vincere. Che nervi. E che sfortuna. E che ingenui. Vale tutto, quando non si arriva all'uva. Ma non è quest'ultima a essere acerba, semmai è il gruppo di Thiago. Che ancora una volta inizia bene, alza i giri, trova il gol, quindi crolla, prova a ricalibrarsi, e non acciuffa il premio finale. Sembra un gioco, e in fondo lo è. Solo che non piace al tecnico, adesso bloccato dall'inconcludenza della squadra. E dalle assenze. Maledette assenze.Dev'essere stato abbastanza snervante per Motta ritrovarsi alle spalle ancora una volta così poche soluzioni. Proprio per questo c'era bisogno di lui, delle sue scelte, della guida alla squadra. Dell'abilità - che pur possiede - di raddrizzare la partita in corsa. E invece no, si è perso in un bicchiere di rabbia, aizzato dall'ira di Vanoli in uno scontro da prima categoria. Peccato.Ma cosa l'ha fatto scattare così tanto?E' stato l'unico attacco della serata, prima di rifugiarsi nuovamente in un gioco di difesa, almeno davanti alle telecamere. Davanti ai troppi pareggi, ha risposto con le sole due sconfitte. Basteranno? No, a nessuno. Nemmeno a lui.