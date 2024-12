Juventus-Venezia, probabile formazione dei bianconeri

Come scenderà in campo la Juventus contro il Venezia, match in programma sabato alle 20:45 all'Allianz Stadium? Con alcuni cambi di formazione rispetto all'ultima sfida giocata dai bianconeri in Champions contro il Manchester City. Sia a centrocampo che in attacco sono attese delle novità.Nella Juventus, scelte obbligate in difesa dove sarà confermato Danilo da terzino sinistro. A centrocampo possibile panchina per Thuram con Mckennie al suo posto mentre in attacco verso un turno di riposo Conceicao. Di seguito la probabile formazione della Juventus.