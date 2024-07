CREDITS IMMAGINI: OPALEAK E FOOTYHEADLINES

È emersa una nuova, "autentica" immagine della maglia Adidas Juventus per la stagione 24-25, che mostra i dettagli intricati del suo design a rilievo. L'immagine di lancio arriva da Footy Headlines, che rivela la maglia senza alcun sponsor, confermando che al momento non è previsto un logo sia per la squadra maschile che per quella femminile. "Il merito per la divulgazione va a Michelangelo (@miky.conve), un appassionato seguace che ha condiviso l'esclusiva foto", segnala il portale.La Juventus ha avviato la distribuzione di scatole contenenti la maglia casalinga 24-25 a individui selezionati. Nicoló Pirlo ha recentemente pubblicato una foto di una di queste scatole, evidenziando il motivo che riflette il design del tessuto della maglia stessa.Questa anticipazione ha suscitato grande attesa tra i tifosi e gli osservatori, mentre tutti aspettano ulteriori dettagli e la presentazione ufficiale della nuova maglia casalinga della Juventus per la prossima stagione.