ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore della Juventus. L'esterno offensivo portoghese, diventato ufficialmente un giocatore bianconero, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club:"Sono molto felice. Penso che questo primo giorno sia andato molto bene. Non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e spero che questo succeda il più rapidamente possibile perché ho la convizione di poterli aiutare"."Un grande orgoglio sapere che un grande club come la Juventus era interessato a me e contava su di me. Chiaramente è un grande orgoglio, voglio solo aiutare quanto prima la Juventus a concretizzare i suoi obiettivi"."Mi piace dribblare. Come giocatore mi piace molto inventare e fare cose diverse. Il dribbling è una delle mie risorse, una delle mie caratteristiche così come la velocità, la mentalità e la grinta. Credo che grazie a queste caratteristiche la Juve si sia interessata a me e sono molto felice per questo"."Spero di fare grandi cose qui alla Juventus. Mi trovo in un club in cui l'ambizione è massima e c'è la volontà di vincere. Io voglio vincere titoli con la Juventus perché questo è quello che chiede il club. In Olanda ho appreso delle cose che non conoscevo perchè ero molto giovane, ma ora sono più maturo e più preparato"."Mi ha detto che ai suoi tempi il campionato italiano era di altissimo livello e che aveva i migliori giocatori del mondo. Ora continua ad essere un campionato molto competitivo con grandi giocatori. Tutti sognano di giocare in Serie A e io ho l'ambizione di giocarci con la maglia della Juventus".





