Perché è stata ancora ribadita la fiducia a Thiago Motta: si proverà a recuperare la Juve fino alla fine

AFP via Getty Images



Il percorso di Thiago Motta alla Juventus

Non tutto è stato da buttare, ma la missione è fallita. Una frase tanto semplice quanto emblematica che riassume il clima alla Continassa. Ci sono spunti da cui ripartire, persino giocatori su cui investire – il lavoro di Thiago con i giovani resta un valore aggiunto –,Si continua a tentare di ricucire – l’intervento di Giuntoli negli spogliatoi, le parole concilianti, il pranzo chiarificatore – non per disperazione, ma perché al momento sembra l’unica via percorribile.



La rottura tra le parti

Un obiettivo cruciale. Di questo si è discusso, di questo si parlerà ancora nei prossimi giorni. La settimana bianconera sarà scandita da tre fasi: prima, razionalizzare la situazione; poi, con il rientro di tutti i giocatori, ricreare entusiasmo; infine, battere il Genoa.Non sarà semplice, né immediato.Quanto sia profonda, la società deve ancora capirlo appieno. La squadra sostiene Thiago – lo ha ribadito anche Di Gregorio in conferenza – ma certe dichiarazioni pubbliche lasciano il tempo che trovano. La realtà è che il rapporto tra le parti appare logoro. La Fiorentina ha colpito esattamente dove aveva già affondato l’Atalanta, segno che gli errori non sono stati assimilati e che lo stesso Thiago non ha saputo correggere le fragilità evidenziate contro la Dea.Ricompatarsi, restare uniti: parole giuste, ma che valgono solo per un gruppo sano. Anche l’allenatore, però, deve fare la sua parte. Dalle scelte di formazione – spesso discutibili – alla rigidità nella gestione dello spogliatoio, fino alla questione dei leader, messi ai margini o addirittura salutati in tempi di mercato, Motta ha avuto carta bianca.