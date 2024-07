La stagione di Gatti alla Juventus

36 presenze

34 volte titolare

4 goal

1 Coppa Italia

Euro 2024 da spettatore: 0 minuti giocati

L'interesse del Newcastle

La posizione della Juventus

è stato e continuerà ad essere un punto fermo dellaanche sotto la nuova gestione tecnica targata. La sua ultima stagione, la seconda in bianconero, ha proiettato il difensore di Rivoli tra gli indiscutibili titolari della formazione guidata da Massimiliano Allegri che, sul classe 1998, ha puntato fortemente rendendolo un tassello imprescindibile per il suo pacchetto difensivo a tre. Gatti, dal canto suo, ha risposto presente all'appuntamento. Dopo qualche patema iniziale, l'ex difensore del Frosinone è uscito alla distanza, segnando anche goal pesanti e riuscendo a sollevare la Coppa Italia a fine stagione, ovvero il suo primo trofeo da professionista.Se a livello di soddisfazioni personali la stagione con la Juventus è stata decisamente indimenticabile, lo stesso non si può dire della spedizione in Germania con la maglia dell'Italia. Al netto della cocente eliminazione degli Azzurri agli ottavi di finale contro la Svizzera, dal punto di vista personale Gatti ha vissuto un Europeo da semplice spettatore. Il centrale rivolese, infatti,. Non un'esperienza memorabile, insomma.Nonostante la vetrina di Euro 2024 non l'abbia mai contemplato, il percorso di crescita di Gatti non è passato inosservato nemmeno al di fuori della Juventus stessa. Il numero degli estimatori del numero 4 zebrato è cresciuto in maniera sensibile e un'altra squadra che indossa una maglia a strisce bianconere non ha esitato ad effettuare i primi sondaggi: ogni riferimento al Newcastle è infatti puramente voluto.La Juventus, pur consapevole dei possibili abboccamenti per il suo giocatore, ha le idee ben chiare su quale sarà il futuro di Gatti. L'addio di Allegri e l'arrivo in panchina di Thiago Motta non ha infatti mutato di una virgola la propria posizione. Il difensore viene considerato un elemento estremamente funzionale anche al progetto tecnico dell'allenatore italo-brasiliano e il contratto recentemente rinnovato fino al 2028 certifica la bontà di un investimento a lungo termine. Morale della favola, la Juve punta forte, fortissimo su Gatti.





