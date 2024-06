La situazione della Polonia



Cosa cambia sul mercato

Tre gol presi, un rigore causato, un giallo subito proprio per quest'ultimo motivo e... comunque la palma di MVP della Polonia.Tekha vissuto tutto e il suo contrario in questo Polonia-Austria, terminato 1-3, che condanna praticamente i polacchi all'eliminazione. La partita dell'esterno difensore è stata da almeno 4 interventi importanti - due dei quali semplicemente pazzeschi -, il portiere bianconero ha vissuto sulle montagne russe gentilmente concesse dalla sua difesa.In attesa di, la situazione dellaè praticamente disperata. 5 gol concessi in 2 partite, zero punti raccolti e l'impossibilità di ribaltare i pronostici a causa degli scontri diretti.Se dovesse chiudersi nei prossimi giornidella- se stasera lanon perde conè praticamente ufficiale -, Szczesny potrebbe accelerare l'uscita dalla Juventus e unirsi all'Al-Nassr quanto prima.Ciò faciliterebbe anche l'ingresso di Michele Di Gregorio, prossimo numero uno della Juventus.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui