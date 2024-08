L'ala della Fiorentinaè finito nel mirino della Juventus. Stanno prendendo sempre più quota le possibilità di vederlo in bianconero complici le sue doti balistiche, il suo mancino e la sua conoscenza della Serie A. Stando però a quanto riferisce oggi La Nazione la Vecchia Signora non sarebbe la sola pretendente per il giocatore della Fiorentina. Infatti avrebbero manifestato il loro interesse ancheoltre all'Atalanta che lo avrebbe individuato come sostituto ideale di Teun Koopmeiners che tanto piace ai bianconeri.