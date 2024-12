Secondo quanto riferito da La Nazione, la tifoseria organizzata della Fiorentina non sarà presente all'Allianz Stadium in occasione del match che la viola disputerà contro la Juventus domenica 29 dicembre, in quello che sarà l'ultimo match dell'anno solare per entrambe le squadre. Gli ultras viola avrebbero deciso di disertare la trasferta torinese in quanto contrari all'alto prezzo del biglietto per assistere al match e alla modalità di acquisto dei tagliandi, che prevede la registrazione al sito della Juve. Misure per nulla gradite ai sostenitori gigliati.