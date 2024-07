Manuel Locatelli è finito nel mirino della Fiorentina del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Il giocatore, secondo quanto riferito da La Nazione, potrebbe anche essere ceduto dal club bianconero, ma non a prezzi si saldo. Locatelli è stato infatti pagato 40 milioni di euro dalla Juventus, che lo prelevò nel 2021 dal Sassuolo. Un altro motivo che spingerebbe la Juventus a non cederlo sarebbe legato prettamente al progetto tecnico, dato che il giocatore non sarebbe fuori dai piani di Thiago Motta. Nell'ultima stagione il centrocampista ha segnato una sola rete.