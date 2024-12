Infortunio Sara Gama: il comunicato della Juventus

Laè costretta a fare i conti con il grave infortunio occorso alla sua capitana. La calciatrice ha infatti riportato la lesione parziale del tendine achilleo ed è già stata sottoposta ad intervento chirurgico. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus."Sara Gama ha riportato in allenamento – in data 17 dicembre 2024 – la lesione parziale del tendine achilleo, per cui si è scelto di intervenire con sutura chirurgica. L'operazione, eseguita ieri (sabato 28 dicembre) dal Dott. Perticarini presso il J|medical, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".