Benoit, difensore centrale francese classe 2001 del Chelsea, potrebbe tornare un obiettivo concreto per la Juventus in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, riportate dal portale Caughtoffside, il club londinese sarebbe disposto a cedere il giocatore durante l'inverno, aprendo così le porte a possibili trattative. La Juventus, sempre attenta a rinforzare la difesa, sarebbe tra i club più interessati all’acquisto del cartellino del giovane talento francese. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza agguerrita del Marsiglia, che sembra pronto a sfidare la Vecchia Signora per Badiashile.