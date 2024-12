Da Juventus.com:Il 22 dicembre 2024 resterà nella storia della Juventus perché, con il successo per 2-1 in quel di Monza, il Club bianconero ha raggiunto quota 1700 vittorie in Serie A.Un traguardo storico per il calcio italiano ed europeo, arrivato grazie alle reti di McKennie e Nico Gonzalez nella sfida contro la squadra lombarda della diciassettesima giornata del campionato italiano 2024/2025.A contraddistinguere l'andamento della partita sono state diverse le giocate che hanno visto protagonisti i giocatori bianconeri: dai soliti dribbling di Conceicao, al tempismo di McKennie passando per l'astuzia di Nico Gonzalez e le chiusure di Di Gregorio.Ce n'è una però passata sottotraccia per importanza sia del gesto in sé, sia del momento in cui è stata realizzata.Il match ha vissuto un'altalena di emozioni con la rete di McKennie a indirizzare il risultato sponda bianconera dopo un quarto d'ora di gioco prima del pareggio biancorosso di Birindelli a metà frazione; al 39' Nico Gonzalez reindirizza la gara dalla parte juventina ma tre giri d'orologio più tardi i padroni di casa si presentano dalle parti di Di Gregorio a pochi secondi dal termine del primo tempo.LA GIOCATADue conclusioni, prima di Caprari e poi di Mota, entrambe respinte da Koop (già decisivo poco prima con l'assist per la rete di McKennie). In rapida successione, nel giro di poche frazioni di secondo. Koop è perfetto nel tempismo, nel gesto tecnico e atletico, nella lettura del gioco e della situazione di pericolo. La sua prima respinta finisce sui piedi di Mota, posizionato a pochissimi metri dalla porta difesa da Di Gregorio: un tiro a botta sicura dell'ex giocatore della Juventus U23, da distanza ravvicinatissima e destinato verso la porta, sul quale però si immola Koop salvando il vantaggio e portando la sua Juventus avanti all'intervallo.