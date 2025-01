La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League se... Cosa serve

2025 Getty Images

Per qualificarsi agli ottavi di finale di UEFA Champions League, ladeve chiudere tra le prime otto della League Phase. Tuttavia, i primi quattro posti, occupati da Liverpool, Barcellona, Arsenal e Inter, sono ormai irraggiungibili.Resta ancora aperta, almeno teoricamente, la corsa agli altri quattro slot disponibili per la fase a eliminazione diretta. Tuttavia, le speranze bianconere sono ridotte al minimo: per centrare l’obiettivo, la squadra dideve necessariamente vincere contro il Benfica e sperare che quasi tutte le formazioni che la precedono in classifica subiscano una sconfitta o si fermino con un pareggio.