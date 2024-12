Juventus, eliminazione dalla Champions possibile?

Prosegue la prima fase della nuovacon il sesto turno. Poi mancheranno solo due giornate prima della conclusione del girone unico con 32 squadre. Le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi della competizione mentre dal nono al ventiquattresimo posto si qualificheranno ai playoff. Ma la Juventus rischia di uscire dalla Champions?La Juventus si trova con 8 punti dopo cinque partite e con ancora da affrontare Manchester City, Club Bruges e Benfica. I bianconeri non sono quindi ancora qualificati ai playoff anche se rimangono in buona posizione per riuscirci. La squadra di Thiago Motta ha bisogno ancora di una vittoria per entrare con quasi certezza al turno successivo. L'eliminazione dalla competizione è uno scenario quindi ancora possibile anche se non sicuramente il più probabile.