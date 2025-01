La Juventus ricorda l'avvocato Gianni Agnelli: 'Simbolo e punto di riferimento'

Juventus, il ricordo dell'avvocato

A 22 anni dalla scomparsa dilo ha ricordato con un messaggio sul sito ufficiale: "La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro. Neanche il ricordo, che resta vivido nonostante il tempo passato da quel 24 gennaio 2003, il giorno in cui ci ha lasciato l’Avvocato"."Giovanni Agnelli è stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 22 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti.

Come l’attaccamento a radici e valori che restano impressi nel DNA della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno: se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento".