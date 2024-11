Nella sua conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese ha parlato anche della possibilità che lavinca lo: "Ovvio, la domanda e la risposta. Ma non è mai esistito un club che ha vinto il campionato ora", il suo commento. "Ci credo? Pensiamo all'Udinese, miglioriamo su ogni aspetto, non solo difensivo, che non è solo individuale ma collettivo, e l'offensivo. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più e meglio, per noi stessi e per la squadra. Tutti dobbiamo fare meglio, io per primo, perché sono in prima fila".