Ceduto in estate per 15,2 milioni di euro, con l'aggiunta di 3 milioni di bonus, Deansta già dimostrando di valere molto di più. Dopo essersi trasferito al Bournemouth, il giovane difensore olandese, appena 19enne, ha collezionato 13 presenze tra Premier League e Carabao Cup, di cui otto da titolare, segnando anche due gol in campionato.Il suo rapido adattamento al calcio inglese e le prestazioni convincenti fanno pensare che il suo valore di mercato sia già raddoppiato. Questo scenario alimenta un possibile rimpianto per la Juventus, soprattutto considerando che i nomi attualmente nel mirino di Cristiano Giuntoli comportano esborsi superiori rispetto alla cifra incassata per Huijsen. A rendere ancor più significativa questa valutazione è il fatto che il difensore aveva già maturato esperienza in Serie A, con 14 presenze tra Juventus e Roma nella passata stagione.