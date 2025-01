La Juventus Primavera cade in casa: colpo della Sampdoria, a Vinovo finisce 0-2

Juventus-Sampdoria Primavera, il tabellino

Pomeriggio amaro per lache, nell'anticipo della ventunesima giornata del- che si disputa in turno infrasettimanale - cade davanti al pubblico casalingo di Vinovo al cospetto di una concretaDopo una prima frazione di gioco che si è chiusa a reti inviolate, i blucerchiati hanno messo la freccia nella ripresa trovando subito il goal con Patrignani, autore dello 0-1. All'imbocco della mezz'ora finale, la squadra guidata da Lupi che trovato anche il punto del definitivo 0-2: a far calare il sipario ci ha pensato Ntanda.

: 48′ Patrignani (S), 60′ Ntanda-Lukisa (S)(4-2-3-1): Radu; Savio, Martinez, Verde, Pagnucco; Boufandar (61′ Finocchiaro), Mazur; Ventre (61′ Crapisto), Vacca (61′ Biliboc), Florea (71′ Lopez); Di Biase (67′ Pugno). A disposizione: Zelezny, Nisci, Sosna, Rizzo, Ngana, Merola. Allenatore: Magnanelli.(3-5-2): Ceppi; Diop, Malanca, Paganotti; Papasergio, Rossello, Casalino, Patrignani, Thiago; Ntanda-Lukisa, Bacic. A disposizione: Tomasella, Gioannini, Ovalle, Boiro Balde, Giolfo, Cavallaro, Diagne, Marchese, Paratici. Allenatore: Lupi.: Andrea Ancora di Roma 1: 23′ Malanca (S), 40′ Ceppi (S), 59′ Vacca (J)