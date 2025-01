La Juventus pensa ad un ultimo tentativo per Hancko: alla Continassa convinti di questo

AFP via Getty Images



Juventus, ultimo tentativo per Hancko?

Il preferito dellaper la difesa non è cambiato; era e rimane, su cui i bianconeri si sono mossi da tempo facendo già passi importanti per averlo in estate. Il desiderio della Juve era però anticipare l'acquisto del giocatore ma il club olandese ha fatto muro.La Juve però pensa ad un ultimo tentativo per ingaggiare a gennaio Hancko, soprattutto in caso di addio di Cambiaso. Alla Continassa, come riferisce calciomercato.com, sono convinti che ognuno abbia un prezzo, specialmente se dovessero arrivare i soldi di Cambiaso. A quel punto, si potrebbe diventare semplicemente più convincenti, alzando magari quindi la cifra.