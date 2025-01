La Juventus si fa rimontare per l'ennesima volta in stagione e, contro il Torino, infila il 12° pareggio in 19 partite giocate in campionato. Nemmeno il Derby, infatti, è servito per scuotere una squadra che è entrata in tunnel senza luce.Il vantaggio lampo di Yildiz sembrava aver indirizzato la stracittadina piemontese sui binari congeniali alla Vecchia Signora, ma come spesso accaduto in questa stagione si è trattato di un lampo puramente illusorio.Dopo il goal del suo numero 10, infatti, la Juventus ha perso progressivamente campo e distanze, consentendo al Toro di fare nuovamente capolino nella partita, prima della perla di Vlasic che ha fissato l'1-1 finale al calare della prima frazione.Si sperava che la ripresa potesse regalare quantomeno uno scatto d'orgoglio e di onore e, invece, nulla di tutto ciò. I bianconeri hanno inscenato una seconda parte di gara incredibilmente sterile, mettendo nuovamente a tutto tutti i difetti e i problemi già inquadrati nella prima parte di stagione.Ciò che però preoccupa maggiormente è che la Juve non sembra avere la percezione del pericolo - come dimostrato dai tanti goal presi nei momenti topici e nelle fasi finali di partita o di tempo - gettando letteralmente alle ortiche tantissimi punti partendo da una situazione di vantaggio.L'altra grande macchia è quella relativa al momento di una squadra che non sa vincere in nessun modo, non sa portare dalla sua partite sporche e 'tirate' e ora i punti lasciati per strada sono davvero troppi. La zona Champions rimane a porta di mano, ma questo ruolino non può bastare e urge trovare un correttivo. E serve farlo il prima possibile per riaccendere la luce ed illuminare il percorso di una squadra che si è decisamente smarrita.