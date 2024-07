La Juventus ha ufficialmente acquisito Vasilije, 18enne centrocampista offensivo montenegrino. Il contratto del giocatore, classe 2006, è stato depositato in Lega Serie A. Adzic arriva dal Buducnost Podgorica per una cifra intorno ai 2 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto quinquennale con i bianconeri. Adzic inizierà il suo percorso con la squadra Under 23 in Serie C, ma sarà osservato da vicino dal nuovo allenatore Thiago Motta, noto per valorizzare i giovani talenti.Con l'arrivo di Adzic e l'acquisto di, la Juventus ha esaurito i due slot disponibili per i giocatori extracomunitari in questa finestra di mercato. Questo significa che il club non potrà operare ulteriori trasferimenti per giocatori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tuttavia, rimane aperta la possibilità di ingaggiare giocatori britannici o albanesi, soggetti a regole diverse.