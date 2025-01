La Juventus infila l'ennesimo pareggio: nessuno come i bianconeri in Europa

AFP via Getty Images

Juventus prima in Europa per pareggi

Al Jan Breydel Stadium di Bruges, laimpatta 0-0 contro la formazione belga dele conquista la certezza di disputare i playoff didi febbraio. Differente, invece, il discorso inerente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale che, dopo il pari a reti inviolate in terra fiamminga, si è decisamente complicato.Ciò che invece continua a confermarsi come autentico trend di questa stagione è quello legato ai tanti, troppi, pareggi che Madama ha infilato l'ennesimo pareggio della sua stagione 2024/25.

I numeri della Juventus in stagione

30 partite

12 vittorie

16 pareggi

2 sconfitte

nel corso di questa annata sportiva tra Serie A e Champions League. Di questi, tre sono maturati sul palcoscenico continentale: 1-1 con il Lille, 0-0 con Aston Villa e, appunto, Bruges. Le altre 13 'X', invece, sono arrivate tutte in campionato.Nessuno ha questi numeri in Europa: la Juve, infatti, conta almeno cinque pareggi in più rispetto ad ogni altra squadra dei cinque principali campionati europei.





