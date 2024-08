Laha avuto un incontro speciale con il mondo del ciclismo alla Continassa, sede del club. Un gruppo di calciatori bianconeri ha avuto l'opportunità di incontrare Riccardo Magrini, noto commentatore di Eurosport per il ciclismo, che vanta anche una carriera come ex ciclista e dirigente. L'evento è stato organizzato da Mattia Perin, portiere della Juventus, che ha voluto creare un collegamento tra il calcio e il ciclismo. Questo incontro ha offerto ai giocatori della Juve la possibilità di scoprire di più su un'altra disciplina sportiva e di condividere esperienze con un esperto del settore.