L'allenatore della Juventusha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida di ieri sera contro il Venezia. Gli è stato chiesto se il problema della Vecchia Signora fosse un problema di tenuta mentale. Questa la risposta del tecnico:– "No, di tenuta mentale no, ma ci sono situazioni diverse sulle partite affrontate in Champions League e quelle successive in campionato. Abbiamo affrontato una squadra che non ha la responsabilità di andare a cercare il risultato e abbiamo avuto difficoltà ad arrivare a fare una buona prestazione che ci portasse alla vittoria".