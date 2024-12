Contatti Juventus-PSG per Kolo Muani

Arek Milik non è ancora rientrato dall'infortunio e gennaio si avvicina. Lai guarda attorno alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa e oltre, da seguire è la pista che porta aL'attaccante del PSG è entrato in rotta di collisione definitiva con Luis Enrique, con cui non sta trovando spazio, al punto da voler partire già a gennaio. La Juventus, riferisce Tuttosport, si è messa subito in fila e ha contattato il PSG per il prestito del giocatore, formula che ovviamente sarebbe gradita ai bianconeri perché non consentirebbe un investimento immediato.